В Запорожье мужчина стрелял из охотничьего ружья по людям

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. В Запорожской области молодой человек расстреливал из охотничьего ружья автомобили. В результате стрельбы он ранил мать и девочку, сообщили журналистам в местной полиции.

"В результате его действий женщина 1977 года рождения и девочка 2007 года рождения получили незначительные телесные повреждения", — говорится в сообщении на сайте областной полиции. Добавляется, что стрелку 27 лет, он задержан. Выяснилось, что ружье мужчина похитил из гаража соседа. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает полиция.

Открыты уголовные дела по статьям "хулиганство" и "кража" Уголовного кодекса Украины.

Примечательно, что подобные происшествия в Запорожье не редкость. В январе прошлого года из охотничьего ружья стрелял по полицейским, весной 2017 года произошел аналогичный случай.