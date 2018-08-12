"Черное" воскресенье августа: катастрофы, пожары и стрельба

Во всех уголках планеты сегодня отказывала техника, а люди были особенно неосторожны.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Неясно, есть ли этому научное объяснение, но давно замечено, что число катастроф в конце лета возрастает. Возможно, это вызвано высокими температурами, а возможно, мыслями о близком отпуске у людей, которые работают со сложной техникой, но факт остается фактом. И воскресенье, 12 августа, не стало исключением из этого правила.

Утро, начавшееся со стрельбы в британском Манчестере, где были ранены десять человек, продолжилось крупным пожаром на складе с сульфидом никеля в порту Антверпена в Бельгии. Из-за ЧП были эвакуированы люди с кораблей и предприятий в радиусе двух километров от зоны возгорания.

В Бельгии эвакуируют порт Антверпена из-за пожара на складе с химикатами>>>

Через несколько часов в Молдове товарный состав протаранил легковую машину, водитель которой пытался проскочить перед поездом. Погибла женщина, пострадали еще трое человек. В машине ехала семья — муж с женой и их родители.

Затем еще один состав сошел с рельс в Румынии — шесть вагонов и локомотив сошли с рельсов на мосту Кырча, сообщают румынские СМИ. К счастью, никто не погиб, хотя поезд из 23 цистерн вез нефтепродукты. По информации следствия, механик поезда был пьян.

В Румынии поезд рухнул с моста: семь вагонов упали в овраг — видео>>>

И ближе к вечеру начали поступать сообщения мировых медиасетей об еще одной железнодорожной катастрофе — в Монголии перевернулся поезд, в котором были 328 пасажиров. Состав следовал из Улан-Батора и по неизвестным причинам сошел с рельс на полной скорости в районе пустыни Гоби. Известно о девяти пострадавших, среди которых трое детей.