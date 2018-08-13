Посольство: туристы из Израиля пострадали во время протеста в Бухаресте

В диппредставительстве назвали неприемлемым инцидент с агрессией жандармов по отношению к туристам.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. В посольстве Израиля в Бухаресте заявили, что четверо пострадавших во время протестов туристов подадут уголовную жалобу на жандармов, пишет румынское информагентство Mediafax, ссылаясь на заявление диппредставительства.

Заявленный Федерацией румын отовсюду мирный митинг 10 августа перерос в стычки между некоторыми манифестантами и жандармами. Напряженная ситуация возникла из-за присутствия в толпе групп провокаторов, которые откровенно нападали на представителей правоохранительных органов — двух жандармов, среди которых была женщина, жестоко избили и украли у них пистолеты. Другие протестующие, напротив, пытались заступиться за сотрудников полиции. В результате беспорядков пострадали порядка 450 человек, 70 из них госпитализированы. Среди раненых как участники протеста, так и жандармы.

В частности, позже сообщалось о том, что в ходе митинга были остановлены четверо граждан Израиля.

В диппредставительстве заявили, что на данный момент обладают доказательствами того, что израильские туристы оказались неподалеку от пятничных беспорядков, когда ехали в такси из отеля в ресторан Бухареста.

"Их остановили сотрудники правоохранительных органов, вытащили из машины несмотря на то, что они показали иностранные паспорта и объяснили, что не имеют ничего общего с происходящими событиями, а затем избили. Считаем этот инцидент неприемлемым и очень серьезным", — говорится в заявлении посольства.

© AFP 2018 / Daniel MIHAILESCU Румынский жандарм жестоко избил протестующего в Бухаресте - видео

В диппредставительстве добавили, что пострадавшие "намерены подать уголовную жалобу на агрессоров".

Ранее были данные и о том, что несколько австрийских журналистов подверглись агрессии со стороны правоохранительных органов Румынии во время протеста. Канцлер Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, потребовал объяснений по данному эпизоду.

В ходе протестов манифестанты требовали отставки правительства страны, будучи недовольными, в частности, принятием недавних поправок в законодательство в области юстиции, отставкой главного прокурора Национального антикоррупционного управления Лауры Кодруцы Ковеси, действиями премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

Также участники акции заявили, что не приемлют факта нахождения во главе правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни — человека, осужденного на срок тюремного заключения.