ЧП на борту: самолет посадили из-за пакетиков кокаина в животе пассажирки

Экстренная посадка - не долетев до цели, самолет посадили из-за наркотиков в животе одной из пассажирок.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Рейс из Доминиканы в Милан в срочном порядке посадили в испанском городе Сантьяго-де-Компостела (автономное сообщество Галисия, Испания). Причиной стало плохое самочувствие находившейся на борту женщины.

© Sputnik / Максим Богодвид Сколько лет дают в Молдове за ввоз наркотиков из Франции

Как сообщило агентство Efe, 23-летняя пассажирка перевозила около килограмма наркотиков, в общей сложности 56 небольших пакетиков по 15 грамм в каждом. Чтобы при прохождении контроля груз не обнаружили, девушка проглотила кокаин. В итоге, пакетики разорвались, что и послужило причиной плохого самочувствия.

В итоге пассажирку госпитализировали и сделали операцию. Полиция после этого провела допрос.

Авиасудно продолжило путь после того, как девушку передали врачам.