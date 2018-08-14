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Отдыхающие на пляже

"Мертвое волнение": пляжи Болгарии массово закрываются из-за гибели туристов

© Sputnik / Евгения Новоженина
Происшествия
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Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (32)
242023

Молдавским туристам на заметку: отдыхающих в Болгарии поджидает опасность - так называемое "мертвое волнение" провоцирует гибель купающихся в Черном море.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Власти Болгарии временно запретили купание на некоторых пляжах черноморского побережья. 

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CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Bulgaria-0489 - Parliament House
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Красный флаг, запрещающий купание, поднят практически вдоль всего побережья Болгарии. Эти меры предприняты в связи с опасным подводным течением, также известным как "мертвое волнение". 

Известно, что только за минувшие выходные на пляжах Болгарии погибли три человека, их унесло течение.

Спасатели предупреждают: опасность "мертвого волнения" заключается в том, что его нельзя предсказать, а выбраться из потока практически невозможно. "Мертвое волнение", известное как "тягун",  наблюдается и в других странах, которые омываются Черным морем.

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В местах возможного появления опасного течения спасатели рекомендуют отдыхающим не заходить в воду глубже чем на метр. Детей же не следует пускать туда, где волны доходят выше колен. А лучше вообще отказаться от морского купания и провести время в бассейне. 

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"Мертвое волнение" — одно из самых опасных прибрежных течений. Опасно оно из-за того, что это течение от берега. Такое явление также называется "отбойным течением" или "тягуном". Оно появляется в результате мощного оттока воды на небольшом участке. Как правило, у песчаных пляжей, там, где есть мели. Между этими мелями и образуется тягун. Причем "мертвое волнение" может быть даже при слабой волне. Ширина отбойного течения обычна невелика — несколько десятков метров. Однако человек, попавший в эту ловушку, не может просто так выбраться на сушу.

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Мощь течения такова, что даже сильного пловца быстро уносит в море. Если человек начнет паниковать, ему может грозить гибель. На глаз "тягун" можно определить по нескольким признакам: в этом месте волны кажутся ниже, а поверхность воды спокойней, чем рядом. Вода иногда меняет своей цвет, приобретая коричневые оттенки (это из-за поднимаемого со дна песка), на поверхности образуется пена. 

Обычно мертвое волнение появляется в Черном море у берегов Болгарии в начале августа, когда начинает дуть ветер, который поднимает волну. 

Тема:
Куда поехать отдыхать 2018 (32)

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Теги:
запрет на купание, мертвое волнение, утонули, отдых, туристы, Черное море, Болгария, Туризм, Общество
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