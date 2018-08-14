Теракт у парламента Британии - пострадали несколько человек

Британская полиция рассматривает наезд авто на ограждение парламента как теракт: водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали - сообщается, что район происшествия был эвакуирован и оцеплен.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Во вторник в Лондоне автомобиль совершил наезд на ограждение у здания парламента.

Очевидцы слышали громкий удар около 7:30 утра, когда серебристый автомобиль врезался в заграждение. Сообщается, что пострадали несколько пешеходов, их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыла вооруженная полиция и окружила машину.

Полиция Лондона выступила с заявлением, что данный инцидент рассматривается правоохранительными органами как теракт.

Водитель был задержан, несколько пешеходов пострадали. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен.