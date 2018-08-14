Обиженный гражданин Румынии разрушил несколько домов в Англии

Строитель из Румынии, расстроенный тем, что ему не заплатили за работу, сравнял с землей несколько новостроев в Великобритании.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Гражданин Румынии разрушил экскаватором несколько новостроев на четыре миллиона фунтов стерлингов в Великобритании из-за конфликта с работодателем, сообщает Sputnik Румыния.

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Тридцатилетний строитель Даниел Нягу сравнял с землей пять жилых домов, построенных компанией "McCarthy and Stone", в городе Бантингфорд графства Хартфордшир.

Каждый новострой оценивается примерно в 800 тысяч фунтов стерлингов.

Мужчину задержала полиция, приехавшая на место происшествия.

"Когда приехала полиция, он заявил, что разрушил дома, так как ему не заплатили. Он был очень спокоен", — отметил очевидец, который вызвал правоохранителей.

Он добавил, что сейчас место, где стояли дома, выглядит как "после бомбежки" или сильного землетрясения.

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"Он вышел из экскаватора и я подумал: "Отлично, остановился". Но он вернулся в машину и продолжил разрушать. Он казался очень счастливым. А когда приехала, полиция он не сопротивлялся", — заявил другой очевидец, живущий по соседству от новостроев.

Don't pay the builder & this may happen; development in #Buntingford wrecked as unpaid builder uses diggers to devastating effect to get revenge. Photos courtesy of Hertfordshire Police who arrested the upset man pic.twitter.com/UuPLT8mOBd — London Bulletin (@London_Bulletin) 13 августа 2018 г.

​Даниел Нягу проживает на юго-западе Лондона. Он не был официально трудоустроен в компанию "McCarthy and Stone", а в родственную фирму — "Fenton".

"Ждем отчета инженера, чтобы спланировать предстоящие работы по ремонту или реконструкции зданий", — заявил представитель компании "McCarthy and Stone".

Заседание суда по делу Даниела Нягу пройдет 10 сентября.