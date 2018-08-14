Пострадали ли граждане Молдовы при крушении моста в Италии

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы уточняет информацию о том, пострадали ли граждане нашей страны при обрушении моста в Италии. В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны.
Pensées émues pour nos amis italiens. Effroi aussi pour la possibilité, impossible à exclure, de victimes françaises. Chaque jour les Azuréens sont nombreux à passer là 🙏🙏🙏 #Gênes #Genova pic.twitter.com/CwrX8Qimq9— Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 14 августа 2018 г.
Разбор завалов ведут сорок человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.
Движение по нему прервано: также под завалами могут находиться люди>>>
Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере семь человек, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси. При этом медики сообщали о "десятках погибших". СМИ, со ссылкой на источники в МВД, пишут об 11 погибших.
По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, которую цитирует РИА Новости, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".
Ponte #Morandi #Genova #A10 #skytg24 #Tgcom24 pic.twitter.com/XvUzyOtcrj— Andrea Bernardini (@abernardini_) 14 августа 2018 г.
Трагедия произошла на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.
“Non c’è più il ponte”— Raül Calàbria (@rcalabria) 14 августа 2018 г.
El puente ya no está. #genova pic.twitter.com/dDSNSBDJf0