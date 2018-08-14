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Мост в Италии разрушен

Пострадали ли граждане Молдовы при крушении моста в Италии

© Photo: Twitter / Polizia di Stato
Происшествия
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Стали известно о десятках погибших при крушении моста в Генуе, есть ли среди них наши соотечественники?

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдовы уточняет информацию о том, пострадали ли граждане нашей страны при обрушении моста в Италии.  В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны. 

​Разбор завалов ведут сорок человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

Движение по нему прервано: также под завалами могут находиться люди>>>

Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали по меньшей мере семь человек, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси. При этом медики сообщали о "десятках погибших". СМИ, со ссылкой на источники в МВД, пишут об 11 погибших.

По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, которую цитирует РИА Новости, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".

Трагедия произошла на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров.

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Теги:
пострадавшие граждане Молдовы, разрушения, мост, пострадавшие, граждане Молдовы, Италия, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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