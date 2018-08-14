Обрушение моста в Генуе: МИДЕИ сделало заявление о гражданах Молдовы

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Власти Молдовы находятся в постоянном контакте с итальянскими коллегами, чтобы иметь возможность сразу же узнать, есть ли наши соотечественники среди пострадавших при обрушении моста в Генуе, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Александр Ройтман.
В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны.
Разбор завалов ведут 200 человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.
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Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали 22 человека, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси.
#Genova #14ago 14:30, prosegue l’intervento di soccorso, 200 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni pic.twitter.com/cOKLlRAnSK— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 августа 2018 г.
По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, которую цитирует РИА Новости, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".