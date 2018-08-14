Обрушение моста в Генуе: МИДЕИ сделало заявление о гражданах Молдовы

По разным данным, из-за падения части моста в Генуе погибло 11 человек, катастрофа затронула минимум 20 автомобилей.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Власти Молдовы находятся в постоянном контакте с итальянскими коллегами, чтобы иметь возможность сразу же узнать, есть ли наши соотечественники среди пострадавших при обрушении моста в Генуе, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь министерства иностранных дел и евроинтеграции Александр Ройтман.

В данный момент на месте крушения проходит спасательная операция, точной информации о погибших и пострадавших пока нет, пояснили Sputnik во внешнеполитическом ведомстве страны.

Разбор завалов ведут 200 человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

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Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали 22 человека, заявил замглавы итальянского Минтранса Эдоардо Рикси.

​По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, которую цитирует РИА Новости, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".