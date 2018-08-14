Экс-капитан "Зенита" проехал по мосту под Генуей за 10 минут до его крушения

Кришито рассказал о том, что проехал по мосту в Генуе всего за несколько минут до трагических событий.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Бывший капитан питерского "Зенита" Доменико Кришито проехал по мосту в пригороде Генуи за 10 минут до того, как он рухнул. Об этом итальянский футболист написал на своей странице в соцсети Instagram.

Трагедия произошла во вторник днем на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров. Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали порядка 30 человек. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

"Я пишу это сообщение всем тем, кто пишет мне, беспокоится обо мне и моей семье. Мы все в порядке, хотя пересекли этот мост ровно за 10 минут до его обрушения. Мои мысли со всеми семьями жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так", — написал футболист.

Кришито выступал за "Зенит" с 2011 по 2018 год. В 2015 году защитник вывел свой клуб на поле с капитанской повязкой. В мае 2018-го футболист вернулся в "Дженоа", где начинал профессиональную карьеру.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.