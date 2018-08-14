Эксклюзив Sputnik: уроженка Молдовы рассказала о рухнувшем мосте в Генуе

Наша соотечественница Диана Доска, которая уже 12 лет проживает в Италии, призналась, что только чудо спасло ее от трагедии - по обрушившемуся мосту ее семья ездит обычно в супермаркет за покупками.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Граждане Молдовы, проживающие в Италии, были потрясены, узнав о том, что в Генуе рухнул мост.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Обрушение моста в Генуе: МИДЕИ сделало заявление о гражданах Молдовы

Диана Доска, которая живет в Генуе уже почти 12 лет, рассказала о том, что по обвалившемуся мосту ее семья ездила, как правило, в супермаркет за покупками, пишет sputnik.md.

"Этот мост находится в индустриальной зоне. Часто ездила по нему, направляясь в гипермаркет. Новость о крушении всех взбудоражила. Некоторые говорят, что был удар молнией, после чего слышали сильный шум, а затем произошло обрушение. Был очень сильный дождь", — рассказала Диана.

По словам нашей соотечественницы, в Генуе живут и работают очень много уроженцев нашей страны. Однако городские власти еще не выступили с заявлением о том, есть ли среди пострадавших и погибших граждане Молдовы.

"Водители торгового центра, в котором работаю, рассказали, что мост в последние дни шатался, когда по нему ехал транспорт. А ведь этот мост очень востребован, потому что находится на автостраде. Многие используют его для проезда через город. Возможно, он находился не в лучшем состоянии", — сказала Диана.

© REUTERS / Stefano Rellandini Число жертв крушения моста в Генуе растет

Трагедия произошла во вторник днем на автостраде на севере Италии. У моста отсутствует пролет длиной до двух сотен метров. Его высота в месте обрушения составляла около сотни метров. Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали порядка 30 человек. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров. В регионе стоит сильная непогода.