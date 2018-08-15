"Надо готовиться к худшему": Японию ожидает извержение вулкана - мнение эксперта

По прогнозам вулканологов, темп вулканической деятельности на юге Японии заметно ускорился, а значит, и до извержения, вполне возможно, осталось совсем мало времени.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Япония готовится к извержению вулкана. Темп вулканической деятельности на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, где было объявлено о повышении уровня опасности, заметно ускорился. По словам аналитика вулканической деятельности отдела вулканов департамента землетрясений и вулканов Главного метеорологического управления Японии Ёсихико Хасэгава, извержение может начаться раньше, чем в аналогичном случае трехлетней давности.

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Аналитик, которого цитирует РИА Новости, отметил, что три года назад, когда на Кутиноэрабу произошло извержение вулкана Синдакэ и были эвакуированы все жители, вулканические процессы развивались по той же схеме, что и сейчас, но намного медленнее.

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"Извержение произошло 29 мая 2015 года. До этого с декабря-ноября 2014 года резко увеличилось количество вулканического газа, а именно – оксида серы или сернистого ангидрида. Затем, в конце января 2015 года, произошло событие, похожее на то, что произошло сейчас: на юго-западе острова Кутиноэрабу недалеко от вершины на глубине около 5 километров увеличилось количество сильных вулканических землетрясений. Магнитуда была равна 2,2. За неделю до извержения, 23 мая 2015 года, произошло еще более сильное землетрясение с очагом залегания, близким к поверхности. Сила толчков соответствовала 3 баллам, магнитуда 2,3. И через неделю произошло само извержение", — напомнил специалист.

Хасэгава подчеркнул, что сценарий, по которому развиваются события сейчас, очень похож на то, что происходило три года назад. Однако особую тревогу вулканологов вызывает то, что темп вулканической деятельности заметно ускорился, а значит, и до извержения, вполне возможно, осталось мало времени.

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"В этот раз мы стали отмечать рост количества вулканического газа с начала августа. И уже сегодня, то есть всего через две недели, на юго-западе недалеко от вершины на глубине 5 километров произошли сильные землетрясения. Похоже, что это то же место, что и в прошлый раз. Таким образом, мы видим, что сами по себе этапы активности очень похожи на то, что происходило три года назад. Если и дальше все пойдет по тому же сценарию, то надо опасаться того, что деятельность станет еще активнее, произойдут сильные землетрясения близко к поверхности и затем – извержение вулкана", — предупреждает Хасэгава.

Более того, особые опасения специалистов вызывает резко возросшая скорость, с которой сокращаются временные промежутки между этапами-маркерами приближающегося извержения.

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"Мы исходим из того, что ситуация развивается по плохому сценарию. Если в прошлый раз между этапом увеличения газа и первыми (землетрясениями — ред.) прошел один-два месяца, то сейчас все происходит намного быстрее. В начале августа увеличилось количество газа, а уже через две недели выросло число землетрясений. Увеличивается скорость развития событий. Поэтому возможно, что сейчас все будет происходить быстрее и между первыми землетрясениями на глубине 5 километров и извержением пройдет не 3-4 месяца, а намного меньше. В этот раз все может происходить намного быстрее", — считает аналитик.

При этом вулканологи воздерживаются от точных прогнозов – "с вулканами все непросто", пояснил Хасэгава. Есть вероятность, что несмотря ни на что, как и в прошлый раз, до извержения пройдет несколько месяцев. Нельзя исключать и того, что вулканическая деятельность постепенно будет ослабляться и извержения в этот раз не произойдет.

"Нельзя успокаиваться. Мы многого не знаем о будущем извержении, но скорость процессов уже выше, чем в прошлый раз, и она может еще более увеличиться. Поэтому чем раньше проявить осторожность, тем лучше. Сейчас объявлена необходимость подготовиться к эвакуации, но тем, кто требует повышенной заботы (пожилым людям и так далее – ред.), я бы посоветовал поскорее эвакуироваться", — заключил специалист.

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Главное метеорологическое управление Японии предупредило о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе страны, которое может привести к катастрофическим последствиям в районах проживания людей. Управление повысило уровень опасности в этом районе со второго сразу до четвертого, что означает "подготовка к эвакуации". В радиусе 3 километров от вулкана Синдакэ возможно падение больших вулканических камней и течение лавы. С 0:00 до 10:00 часов 15 августа было зафиксировано 26 вулканических землетрясений сильной для вулканических землетрясений магнитудой 1,9.

В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров. Было эвакуировано все население острова. Тогда уровень опасности был повышен до 5. Жители смогли вернуться на остров только в декабре того же года.