МИДЕИ: под завалами моста в Генуе погиб гражданин Молдовы

Данные о вероятности гибели или травм других граждан Молдовы в результате падения моста в Генуе постоянно уточняются и обновляются.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Правительство Италии подтвердило гибель гражданина Молдовы в результате обрушения моста в Генуе во вторник, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства иностранных дел и евроинтеграции РМ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы выразил соболезнования семьям погибших в Генуе

Информация получена около 12.30 по местному времени. Данные о вероятном нахождении в зоне трагедии других наших соотечественников уточняется.

У погибшего было двойное гражданство — Молдовы и Румынии, и сначала его идентифицировали как выходца из соседней с РМ страны.

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Консульство Молдовы в Милане находится в постоянном контакте с родственниками погибшего в РМ.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек. В данный момент на месте завалов работают 10 отрядов с собаками. Они ищут людей посменно. Вначале техника растаскивает большие куски арматуры, после чего проходят спасатели с собаками.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции РМ разместило номер телефона, по которому можно получить информацию и иную помощь тем, кто пострадал в Генуе:: +39 320 610 89 89.