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спасательный круг море

Внимание, родители: "мертвое волнение" способно утащить детей в Черное море

CC0 / Pixabay
Происшествия
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По словам ведущего научного сотрудника Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктора географии Дорина Лозовану, "мертвое волнение" характерно не только для черноморского побережья Болгарии, но и для полюбившихся жителям Молдовы пляжей Одесской области Украины и Румынии.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Так называемое "мертвое волнение", еще известное как "тягун", крайне опасно особенно в августе, рассказал Sputnik ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АНМ, доктор географии Дорин Лозовану.

"Так называемое отбойное течение от берега по сути означает мощный отток воды на небольшом участке именно песчаных пляжей, особенно там, где мелко", — отметил специалист в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

Ранее стало известно, что власти Болгарии, Румынии и Украины временно запретили купание на некоторых пляжах черноморского побережья.

Отдыхающие на пляже
© Sputnik / Евгения Новоженина
"Мертвое волнение": пляжи Болгарии массово закрываются из-за гибели туристов

По словам эксперта, такие течения возникают довольно быстро и ощущаются на ограниченных участках пляжей. Они представляют особую опасность для детей, даже если они купаются у самого берега. Противостоять "тягуну" очень сложно, течение может практически "засосать" в море ребенка.

"Эти течения опасны для тех, кто углубляется в море больше, чем на один метр. Оно может просто унести в море людей, особенно детей. Это не новое явление. Оно проявляется ежегодно, особенно в августе на побережье всего Черного моря", — предупредил географ.

Если человек попадает в отбойное течение, ему следует плыть вдоль берега, чтобы как можно скорее покинуть опасную зону, и только потом грести в сторону суши.

Дорин Лозовану
© Sputnik / Miroslav Rotari
Географ: "мертвое течение" затягивает в воду туристов на пляжах Одессы, Коблево и Затоки

Специалисты предупреждают о том, что подобные "тягуны" можно обнаружить по ряду визуальных признаков. Иногда наблюдается "канал" бурлящей воды, расположенный перпендикулярно берегу. Однако возможна и обратная картина, когда среди волн возникает узкая полоса спокойной воды.

Также о наличии "отбойной волны" говорит изменение цвета воды. Если вы видите среди голубой или зеленой глади белый участок, возможно, вы нашли такой "тягун". Течение может выдать полоса мусора, водорослей или пены, которая движется от побережья, а также разрыв гребней волн. Обычно ширина таких участков составляет 5-10 метров, но бывают и более обширные области — до 50 метров. В проливах между островами и косами лучше не купаться.

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Теги:
мертвое волнение, море, Дорин Лозовану, Болгария, Румыния, Украина, Туризм
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