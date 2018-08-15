Смертельный вирус подобрался к границе Молдовы

КИШИНЕВ, 15 авг – Sputnik. Четверо мужчин из уезда Яссы госпитализированы с лихорадкой Западного Нила. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и помещены в реанимационное отделение Инфекционной больницы в Яссах, пишет sputnik.md.

Речь идет о жителях сел Пашканы, Мовилены, Пробота и Плугарь в возрасте от 60 лет до 71 года. Известно, что они заболели после того, как их покусали комары во время рыбалки.

Село Пробота находится у реки Прут рядом с молдавской границей, вблизи села Таксобень Фалештского района.

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Ранее уже сообщалось о том, что 79-летний мужчина из Галац (прим.ред. — в 21 км от границы с Молдовой) скончался 9 августа от лихорадки Западного Нила. Информацию об этом подтвердила директор Инфекционной больницы Галац Михаела Дебита.

После множественных укусов комаров он попал в медучреждение, где ему поставили диагноз "острый менингоэнцефалит". Анализы пациента отправили в Бухарест, где подтвердилось наличие вируса лихорадки Западного Нила.

Речь шла о скоротечной эволюции болезни вместе с другими заболеваниями. В итоге пациент скончался в больнице.

Управление общественного здоровья (УОЗ) Галац после случившегося обратило внимание на то, что меры по защите против комаров должна принимать каждая примэрия (мэрия) в отдельности.

"УОЗ Галац приняло меры в начале апреля, когда все примэрии в уезде уведомили о необходимости борьбы с комарами. Так, следовало вырезать камыш, почистить озера и пруды, а также применить средства против комаров", — сообщила пресс-секретарь управления Лилиана Иордэкеску.

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По данным Национального центра по надзору и контролю за инфекционными заболеваниями Румынии, в этой стране со 2 мая по 8 августа были зарегистрированы 23 случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Из этого числа 11 случаев зафиксированы в августе.

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание, которое может протекать с поражением центральной нервной системы в виде менингитов или менингоэнцефалитов, а также в гриппоподобной форме с головными болями, повышением температуры тела, першением в горле. Могут появляться высыпания на коже, признаки расстройства кишечника. Распространен вирус в основном в тропических и субтропических регионах, но в последнее время все чаще фиксируется в нетропических странах. Вирусу в первую очередь подвержены птицы, но также люди и многие млекопитающие, которые заражаются после укуса комаров-переносчиков.