Кем был погибший в Генуе гражданин Молдовы

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы, погибший при обрушении моста в Генуе, обладал также и паспортом Румынии, был водителем фуры и работал на французскую компанию, пишет sputnik.md.

© Sputnik / Miroslav Rotari Президент Молдовы выразил соболезнования семьям погибших в Генуе

Мужчина был женат, у него осталось трое маленьких детей. Во время переезда моста он был в машине один.

Погибший родился в селе Тараклия Каушанского района. Его семья узнала о трагическом известии в среду утром.

Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек. В данный момент на месте завалов работают 10 отрядов с собаками. Они ищут людей посменно. Вначале техника растаскивает большие куски арматуры, после чего проходят спасатели с собаками.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции РМ разместило номер телефона, по которому могут получить информацию и иную помощь те, кто пострадал в Генуе: +39 320 610 89 89.