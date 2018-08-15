Трагедия и судьба: уехал в поисках лучшей доли, но погиб при крушении моста

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Трагедию погибшего при обрушении моста в Генуе жителя Тараклии нельзя назвать иначе как роковым ударом судьбы.

На родине нашего соотечественника, водителя фуры, который зарабатывал на жизнь своим ремеслом, ждали множество опасностей. В сводках новостей мы каждый день читаем, как в Молдове люди гибнут в результате ДТП или тонут во время купания в реке. Но уехать в другую страну, за две тысячи километров от дома, в поисках лучшей доли — и погибнуть в Италии при крушении моста, что является крайне редким происшествием — это, действительно, трагедия.

Последние случаи, связанные с гибелью людей при обрушении мостов, произошли десять лет назад, в 2007 и в 2008 году — когда в Чехии обрушился мост, в который врезался поезд, и в США, когда рухнул мост через реку Миссисипи в Миннеаполисе.

И вот теперь Италия…

Погибший родился в селе Тараклия Каушанского района. Его семья узнала о трагическом известии в среду утром. После гибели отца семейства, в роковой час оказавшегося на этом мосту, жена осталась вдовой, а дети будут расти без отца.

Ужасное крушение произошло в час пик

Мост Моранди через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах и связывал два берега реки Польчевера. Он не только соединял Лигурийское побережье с Генуей, но от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и транзитный транспорт.

Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу. В тот момент, когда произошла катастрофа, мост был переполнен машинами, свидетельствуют очевидцы. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, поэтому машины ехали медленно. День был рабочим, и на проезжей части скопилось много грузовых авто.

Момент обрушения моста в Генуе попал на видео>>>

По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек. В данный момент на месте завалов работают 10 отрядов с собаками. Они ищут людей посменно. Вначале техника растаскивает большие куски арматуры, после чего проходят спасатели с собаками.

Президент Молдовы выразил соболезнования

Президент Молдовы Игорь Додон направил своему итальянскому коллеге Серджио Матарелла послание, в котором выразил искренние соболезнования в связи с трагедией.

"Выражаю соболезнования по поводу трагического инцидента в Генуе, который унес много человеческих жизней. В этот тяжелый момент выражаю от имени молдавского народа и от своего имени соболезнования семьями погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым", — написано в послании.

Стоит отметить, что печальное известие о смерти гражданина Молдовы подтвердилось не сразу. У погибшего было еще и гражданство Румынии, поэтому первоначально его идентифицировали именно как жителя соседней страны.

Sputnik выражает глубокие соболезнования семьям погибших в этой ужасной катастрофе.