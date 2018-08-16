Катастрофа в Генуе: еще одна жертва из Молдовы

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. При обрушении части моста в итальянской Генуе пострадал гражданин Молдовы.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Эксклюзив Sputnik: уроженка Молдовы рассказала о рухнувшем мосте в Генуе

Ранее сообщалось о погибшем нашем соотечественнике, лишившемся жизни в результате этой трагедии.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы сообщает, что в случае с пострадавшим речь идет о 34-летнем мужчине, получившем многочисленные травмы и доставленном в местную больницу. На данный момент его жизнь вне опасности. Пациента уже посетили представители консульства Молдовы в Милане.

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Мост Моранди, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах и связывал берега реки Польчевера, то есть, Лигурийское побережье с Генуей, также от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и транзитный транспорт.

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Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу. В тот момент, когда произошла катастрофа, мост был переполнен машинами, свидетельствуют очевидцы. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, поэтому машины ехали медленно. День был рабочим, и на проезжей части скопилось много грузовых авто.

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По последним данным, в результате трагедии погибли 39 человек. Cреди них — 44-летний гражданин Молдовы по имени Анатолий Мэлай родом из седа Тараклия Каушанского района. Мужчина работал дальнобойщиком на французскую компанию. Через злополучный мост он за рулем своей фуры направлялся во Францию. Семья Анатолия узнала о трагическом известии в среду утром. У погибшего остались вдова с тремя детьми.