Познакомился, а потом ограбил: гражданин Молдовы напал на женщину в России

Сообщается, что мужчина был в городе проездом, где и познакомился с женщиной.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. В Брянской области, в городе Унеча, гражданин Молдовы ограбил местную жительницу, сообщают российские СМИ. © Facebook / Direcţia de Poliţie a mun.Chişinău Внимание, кишиневцы: полиция ищет мужчину, который обокрал женщину прямо в подъезде

По данным местной прокуратуры, 40-летний мужчина был в городе проездом и познакомился с местной женщиной. Затем 16 июня этого года он был в доме своей новой знакомой и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у нее золотую цепочку, кулон и два мобильных телефона. Установлено, что он угрожал ножом хозяйке дома и находившимся там друзьям.

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Известно, что женщина сама пригласила гражданина Молдовы в дом, где он и употребил спиртное.

Подозреваемого задержали, а похищенное имущество было изъято. Открыто уголовное дело по факту разбойного нападения. Расследование продолжается.