Обновленные данные: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 человека

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 41 человека, сообщили в субботу спасатели, продолжающие поисковые работы на месте трагедии.

КИШИНЕВ, 18 авг – Sputnik. Под завалами обрушившегося в Генуе моста была обнаружена автомашина, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын.

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Ранее сообщалось о 38 погибших. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей.

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В субботу в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.

Мост Моранди, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Эксклюзив Sputnik: уроженка Молдовы рассказала о рухнувшем мосте в Генуе

Он был построен в 1960-х годах и связывал берега реки Польчевера, то есть, Лигурийское побережье с Генуей, также от него шли три развязки — дорога в сторону Франции, вторая трасса на Милан и третье направление — на восток, в сторону Ливорно. Этим мостом активно пользовались не только местные жители, которые ежедневно проезжали по нему на работу и домой, но и транзитный транспорт.

Машины, находившиеся во время катастрофы на обрушившемся участке моста, упали вниз с 70-метровой высоты, часть обломков рухнула на жилые дома, расположенные внизу. В тот момент, когда произошла катастрофа, мост был переполнен машинами, свидетельствуют очевидцы. Из-за сильного дождя видимость на автостраде была очень плохая, поэтому машины ехали медленно. День был рабочим, и на проезжей части скопилось много грузовых авто.