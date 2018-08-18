В Польше перевернулся туристический автобус из Украины: есть погибшие

ПО предварительным данным, автобус с украинцами перевернулся в Польше, три человека погибли и 51 пострадали.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. ДТП с участием туристического автобуса из Украины произошло в Польше. Автобус с украинцами перевернулся, в результате аварии три человека погибли и 51 пассажир был госпитализирован, сообщает РИА Новости.

© AFP 2018 / ANDREA LEONI Обновленные данные: число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41 человека

Отмечается, что экскурсионный автобус упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся.

Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией, в том числе в автобусе были дети.

Тем временем МИД Украины подтвердил гибель украинцев, на место выехал украинский консул, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД — начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

"Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП. По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины", — сообщил Кирилич.

По его словам, пострадавшие госпитализированы в больницы в городах Перемышль и Санок. Другие граждане размещены в местных школах и хостелах, добавил заместитель директора департамента консульской службы МИД.