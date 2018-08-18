12:24 18 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR18.91
  • USD16.64
  • RUB0.25
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Автомобили на залитой водой улице после ливня

Страшный ливень: во Львове эвакуируют людей из затопленных машин

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
Получить короткую ссылку
15501

Накануне вечером во Львове прошел сильный ливень, который затопил некоторые улицы города. В результате многие граждане оказались заблокированными в затопленных автомобилях.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Спасатели эвакуировали во Львове 130 человек из затопленных на дороге маршруток и машин вследствие ливня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

Дождь
© Sputnik / Osmatesco
На Кишинев обрушился ливень: некоторые улицы сильно затопило

Накануне вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, повалены деревья. Вечером того же дня движение транспорта было восстановлено.

Сообщается, что из-за ливня произошло подтопление ряда улиц, в связи с чем на некоторых из них спасатели откачивали воду.

После дождичка в четверг: в Кишиневе чистят "ливневки" и латают дороги>>>

"Возле рынка "Привокзальный" было вызволено из затопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, открыты канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна.

По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры микроавтобусов и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.

Ливень в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Яна Захарова
Потоп уничтожил сады, посевы и виноградники — пострадали сотни гектаров

Кишиневский потоп стал предметом для "фотожаб" и насмешек>>>

На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствий непогоды.

Ранее в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.

По теме

Потоп в Молдове: спасатели извлекают людей из воды
В Румынии начался потоп — станет ли следующей Молдова
Потоп в Кишиневе – второе пришествие: это не Венеция, а хаос и позор
Апокалиптические фото Кишинева: в молдавской столице дождь
Теги:
затопленные улицы, дождь, потоп, эвакуация, ливень, Львов, Украина
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

  • Архивное фото снежного барса в реабилитационного центре для диких животных
    Священное животное

    Снежный барс признан талисманом предстоящих III Всемирных игр кочевников, которые с 3 по 8 сентября пройдут на Иссык-Куле.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Miyagi & Эндшпиль, Харизма
    Рекордная "Харизма"

    Документальный фильм об истории успеха рэп-исполнителей из Владикавказа набрал более 1,3 миллиона просмотров за два дня.

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Ярмарка мёда
Сладкая пятница - в Кишиневе открылась ярмарка меда
Дедушка участвует в Kiki Challenge
Мир сходит с ума: 93-летний дедушка сыграл в модный флешмоб Kiki challenge - видео
Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, NATO)
История расширения НАТО: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться