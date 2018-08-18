Страшный ливень: во Львове эвакуируют людей из затопленных машин

Накануне вечером во Львове прошел сильный ливень, который затопил некоторые улицы города. В результате многие граждане оказались заблокированными в затопленных автомобилях.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Спасатели эвакуировали во Львове 130 человек из затопленных на дороге маршруток и машин вследствие ливня, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление госслужбы Украины по ЧС во Львовской области.

© Sputnik / Osmatesco На Кишинев обрушился ливень: некоторые улицы сильно затопило

Накануне вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, повалены деревья. Вечером того же дня движение транспорта было восстановлено.

Сообщается, что из-за ливня произошло подтопление ряда улиц, в связи с чем на некоторых из них спасатели откачивали воду.

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"Возле рынка "Привокзальный" было вызволено из затопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что спасатели отбуксировали девять маршрутных такси и 12 легковых автомобилей. Кроме того, открыты канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна.

По данным ведомства, напряженная ситуация сложилась на улице Сахарова, там вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры микроавтобусов и легковых автомобилей. Спасатели эвакуировали 53 человека, из них шесть детей.

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На сайте львовской мэрии сообщается, что в пятницу в городе выпало 28% осадков от месячной нормы, в мэрии создан штаб по ликвидации последствий непогоды.

Ранее в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.