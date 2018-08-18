Вернуться из-за границы со штрафом - трех граждан Молдовы отправили домой

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Трое граждан Молдовы оштрафованы за превышение срока пребывания на Украине, который в данном случае исчисляется 90 днями.

По данным украинских СМИ, двух из этих лиц, преступивших закон, обнаружили в Черновицкой области, наложили на них штраф по 1700 гривен и выдворили за пределы Украины.

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Место обнаружения третьего нарушителя из РМ сообщается более точно — село Давыдовцы Черновицкой области.

Его также оштрафовали на 1,7 тысячи гривен и принудительно отправили в Молдову.