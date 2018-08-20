Стрельба в центре Харькова: есть погибшие

Неизвестный в центре Харькова открыл огонь по полицейским, один из них погиб.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским в центре Харькова, один из стражей порядка погиб, сообщает РИА Новости.

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Информация о том, что у горсовета города слышны выстрелы, поступила около 0.37. По прибытии на место полицейские увидели раненого охранника, рядом с которым стоял неизвестный мужчина.

"Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из стражей порядка. Патрульные применили табельное оружие и обезвредили злоумышленника. От полученного огнестрельного ранения патрульный скончался в больнице", — говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины.

Отмечается, что по факту происшествия начаты уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего" уголовного кодекса Украины.