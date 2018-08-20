В Анкаре - стрельба у посольства США: видео

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. ЧП произошло в Анкаре у посольства Турции: неизвестные открыли из автомобиля огонь по зданию, где находится американское дипломатическое представительство. К счастью, пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

#BREAKING: Shots fired at the US Embassy in Ankara #Turkey, targeting the security guards booth pic.twitter.com/Zg5VJHyB5M — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 20 августа 2018 г.

​Отмечается, что инцидент произошел около 5.00. Из легкового автомобиля белого цвета, проезжавшего по бульвару Ататюрка, были произведены 4-5 выстрелов по посольству.

Пули попали в будку для полицейских, охраняющих дипмиссию.

На место происшествия прибыли наряды полиции, начат поиск стрелявших.

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Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Затем президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Это вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Анкара в ответ резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров, в том числе на табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты на общую сумму в 533 миллиона долларов.