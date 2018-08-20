В США 4 полицейских с дубинками не могли справиться с полуголым мужчиной

Спецоперация с дубинками, или драка года: как сразу несколько американских полицейских пытаются задержать полуголого безоружного мужчину и что из этого вышло...

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. На просторах сети появилось эпичное видео, на котором запечатлено, как сразу несколько американских полицейских пытаются задержать полуголого безоружного мужчину.

Сначала представители правоохранительных органов попытались скрутить нарушителя, однако он дал им весьма суровый отпор. После полученных побоев полицейские достали дубинки, но и они им мало помогли — то удары были слишком слабые и противник их даже не замечал, то ему удавалось и вовсе увернуться от разъяренных стражей порядка. Завершается ролик весьма эпично — главные действующие лица заходят за полицейскую машину, и на этом видео обрывается. Вероятно, дебошира все-таки задержали.