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Авария

Гражданин Молдовы попал в аварию по дороге во Львов

© Sputnik / Denis Voronin
Происшествия
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На Украине произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором путешествовал в том числе и гражданин Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы попал в аварию на Украине, к счастью, наш соотечественник, равно как и двое граждан Беларуси не пострадали — все они находились в салоне рейсового автобуса сообщением Херсон — Варшава.

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Инцидент произошел в воскресенье около 10.20 по местному времени возле села Подгородное Золочевского района Харьковской области на автодороге Львов — Тернополь. Автобус, направлявшийся во Львов, столкнулся с автомобилем марки Mercedes. Пострадали три человека.

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Водитель легкового автомобиля, житель Золочева 1984 года рождения, в лобовую влетел в автобус, за рулем которого был житель Тернополя. Три человека были госпитализированы в Золочевскую центральную больницу — это водитель "Мерседеса" с ушибом шейного отдела позвоночника, пассажир автобуса, россиянин 1982 года рождения с повреждением левой нижней конечности и пассажир "Мерседеса", житель Золочева 1979 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги:
автомобиль, ДТП, автобус, авария, Молдова, Украина
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