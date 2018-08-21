По Кабулу нанесен ракетный удар

По столице Афганистана в вторник утром нанесли ракетный удар.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле по случаю праздника Курбан-байрам по городу было выпущено несколько ракет, сообщает РИА Новости.

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По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.

Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.

Позже стало известно, что атаку произвела группа повстанцев, двое из них ликвидированы.