По Кабулу нанесен ракетный удар

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани в Кабуле по случаю праздника Курбан-байрам по городу было выпущено несколько ракет, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, атака произошла в 9:00 по местному времени (7:30 мск). Ракеты были направлены на президентский дворец и правительственный квартал города, где находятся посольства многих стран.
Подробности инцидента не приводятся. Информации о пострадавших пока нет.
Позже стало известно, что атаку произвела группа повстанцев, двое из них ликвидированы.
There have been many rockets lanched near to the Presidency Palace on Kabul while Pr. Ghani was speaking in EID Cermony, accoding to @TOLOnews.— Sakhi Khalid (@Gh_SAKHA) 21 августа 2018 г.