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Рассмотрение в Останкинском суде ходатайства следствия об аресте сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца (2 августа 2018). Москвa

Появились доказательства: убитый Хачатурян все-таки издевался над дочерьми

© Photo: Никеричев Андрей / АГН "Москва"
Происшествия
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Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (16)
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В суде были представленные данные, которые доказывают, что сестры Хачатурян подвергались сексуальному насилию со стороны отца.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Прошло очередное заседание по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. В суде прокурор представил данные, свидетельствующие, что подсудимые все же подвергались сексуальному насилию со стороны отца, сообщают СМИ. 

"Следствие признало аморальные действия со стороны отца, но там не только аморальные действия, там было совершено преступление", — заявил защитник средней сестры. При этом деталей он не раскрыл.

Ранее Мосгорсуд не нашел оснований для изменения меры пресечения на домашний арест Марии, Ангелины и Кристины Хачатурян — девушек, которым следствие вменило обвинение в "убийстве группой лиц по предварительному сговору". 

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По словам адвоката младшей из сестер Марии, следствие считает приоритетным мотив преступления — невыносимые и противоправные действия Михаила Хачатуряна. В день трагедии, как рассказал адвокат Ярослав Пакулин, в семье произошло то, что спровоцировало сестер на отчаянный поступок. 

Мать сестер Хачатурян (справа), обвиняемых в убийстве своего отца, около Останкинского суда (2 августа 2018). Москвa
© Sputnik / Сергей Мамонтов
Нарушила молчание уроженка Молдовы, мать сестер Хачатурян, убивших отца

Жалоба на арест 17-летней Марии рассматривалась в закрытом режиме, так как она не достигла совершеннолетия, однако судебные заседания с участием двух ее сестер были открытыми для слушателей. 

Защитники сестер, в свою очередь, отметили, что у следствия и прокуратуры нет оснований держать девочек под стражей. Они напомнили, что сестры полностью признают свою вину, дают развернутые показания и раскаиваются в содеянном. Со слов адвокатов, Мария дала "показания, которые можно считать признательными". Она сообщила полиции о нанесении отцу пяти ножевых ранений, сказал агентству Пакулин, отмечая, что выводы делать рано, поскольку экспертиза еще не проведена. Следствие сообщает о не менее 35 ножевых ранениях, нанесенных убитому.

Алексей Липцер, адвокат старшей сестры Кристины, ей 19 лет, сообщил и о ее признательных показаниях. "Сейчас новый следователь, мы даем более развернутые показания. Кристина сообщила, что только лишь распылила газ из баллончика в лицо отцу", — сказал адвокат.

Средняя — 18-летняя Ангелина — также дала признательные показания.

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Подъезд дома, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
Убитый Михаил Хачатурян: темная и светлая сторона жертвы собственных дочерей

Предварительные данные СК

Вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Его зарезали три дочери из-за личной неприязни, установил СК.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, девушки утверждают, что мужчина, находясь под действием наркотиков, первым напал на них с ножом, им пришлось защищаться.

Несмотря на то, что сестры признают вину в содеянном, следствие разбирается в том, кто именно был инициатором убийства и каким мотивом руководствовались сестры.

По данным источника, младшая сестра, учащаяся 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и тела. Две другие девушки наносили погибшему удары по голове и брызгали ему в лицо из перцового баллончика, пояснил источник. Собеседник агентства уточнил, что после этого одна из сестер выхватила из рук младшей нож и нанесла отцу удар в область сердца. После убийства младшая сестра позвонила в полицию, рассказав о случившемся.

Сестры останутся под стражей по крайней мере до 28 сентября.

Тема:
Громкое дело сестер Хачатурян: подробности и детали (16)

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Теги:
сестры Хачатурян, показания, суд, Россия
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