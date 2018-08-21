Борода отклеилась: как на фальшивых усах попался киллер из Приднестровья

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В ходе патрулирования одного из районов Одессы сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину. Их внимание привлекла борода человека, которая явно отклеивалась, и под носом свисал фальшивый ус, сообщают украинские СМИ.

© Sputnik / Сергей Венявский В Кишиневе задержан предполагаемый убийца, вор и наркодиллер

Как рассказал замглава Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, в ходе осмотра у гражданина изъяли пистолет Макарова с патронами.

Впоследствии выяснилось, что мужчина прибыл из Приднестровья и является членом преступной группировки, возглавляемой местным "авторитетом", который находится в международном розыске. По данным Аброськина, этот человек сейчас скрывается в Румынии.

Мужчина назвался полицейским и завербовал девушку для проституции>>>

"Можно утверждать, что задержав этого штатного иностранного киллера, который прибыл в Одессу по приказу "авторитета", сотрудники полиции спасли жизнь местному предпринимателю", — отметили в Нацполиции Украины.

В настоящее время киллер находится под стражей. Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происходящего.