Невероятно: маленькая девочка дала отпор грабителю

Не на ту напал: грабитель недооценил свою жертву и не смог совершить преступление.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения в Тюмени на десятилетнюю девочку, которая дала отпор грабителю, идет розыск преступника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета РФ.

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По данным следствия, 17 августа 2018 года в дневное время неизвестный, находясь на одной из улиц в Тюмени, напал на девочку 2008 года рождения.

"Потерпевшая оказала нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия ", — говорится в сообщении ведомства.

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Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".

Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства ЧП.