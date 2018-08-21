Невероятно: маленькая девочка дала отпор грабителю

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения в Тюмени на десятилетнюю девочку, которая дала отпор грабителю, идет розыск преступника, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного Комитета РФ.
По данным следствия, 17 августа 2018 года в дневное время неизвестный, находясь на одной из улиц в Тюмени, напал на девочку 2008 года рождения.
"Потерпевшая оказала нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия ", — говорится в сообщении ведомства.
Неудачливого налетчика осудили на девять лет за попытку грабежа "обменки">>>
Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья".
Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства ЧП.