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Бордель. Архивное фото

Бордель "всплыл" в деле об убийстве Михаила Хачатуряна

CC0 / Pixabay / geralt
Происшествия
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По словам женщины, которая не захотела раскрывать своего настоящего имени, бабушка сестер Хачатурян в 90-е была бордель-маман.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Новые версии и обстоятельства всплывают в освещении событий вокруг убийства Михаила Хачатуряна собственными дочерями.

Избрание меры пресечения сестрам Хачатурян
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Напомним, что 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело 57-летнего местного жителя Михаила Хачатуряна со множественными колото-резаными ранениями шеи и груди и ранением в сердце. По подозрению в совершении преступления были задержаны три дочери потерпевшего — Мария, Ангелина и Кристина в возрасте 17, 18 и 19 лет соответственно. Останкинский суд Москвы второго августа заключил их под стражу до 28 сентября. В настоящее время девушки находятся в московском следственном изоляторе № 6.

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Как заявила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Анна Селиванова, согласно представленным в суд материалам, задержанным вменяется пункт "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"), которая в качестве максимального наказания предусматривает пожизненное заключение.

Здание на Алтуфьевском шоссе, где жила семья Хачатурян
© Sputnik / Лев Рыжков
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Мать девочек, уроженка Молдовы Аурелия Дундук, рассказала журналистам о непрекращавшихся издевательствах со стороны Михаила над ней, а затем и над дочерями.
Также в прессе появилась информация о неоднократных актах сексуального насилия над девочками со стороны Михаила Хачатуряна.

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Журналисты "Московского комсомольца" приводят слова жительницы российской столицы, которая, очевидно выступает под вымышленным именем. По словам собеседницы, ранее она, якобы, была проституткой и оказывала интимные услуги в борделе, организованном бабушкой сестер Хачатурян — Ларисой Тодика.

В материале сообщается, что бордель, где "работало" до трех путан, действовал в переделанной под "двушку" однокомнатной квартире на Ярославском шоссе. Сама же Лариса, по словам женщины, представившейся Ириной, жила в том же доме. Позже, когда к ней переехали из Приднестровья дочь с сыном, она принуждала 16-летнюю Аурелию оказывать интимные услуги клиентам, рассказала Ирина.

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"Михаил Хачатурян, насколько знаю, был VIP-клиентом, любил девочек помоложе. Он здесь появлялся давным-давно, а в мою бытность не захаживал — заказывал выезд на апартаменты. Он был богатый мужчина, ездил на иномарке. Однажды девушка поехала к Хачатуряну и не вернулась — он запретил. Вместо нее он сам приехал к Ларисе с пистолетом и заявил, что она не вернется к такой матери. Не дал даже вещи ей передать и запретил любое общение. Им приходилось разговаривать по телефону тайком. Обычно они говорили между собой по-молдавски, чтобы никто не понял, о чем беседа", — рассказала Ирина.

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По ее словам, с одной стороны, на публику, Лариса гордилась, что сожитель ее дочери — влиятельный и с увесистым кошельком.

"Но однажды Лариса выпила и разоткровенничалась — мол, дочке-то она жизнь устроила, живет она уже несколько лет с авторитетом, а матери не помогает — сама в мехах и бриллиантах расхаживает. А "бизнес" Ларисы вскоре потерпел крах, она была плохим управленцем. Реклама не шла, клиентов было мало. Мы с подругой решили перейти в другую контору, но пришлось заплатить аж по 300 долларов отступных. Такую сумму запросила Лариса. Иначе мы должны были искать замену или оставаться. Переговоры проходили в присутствии сына", — завершила рассказ собеседница московских журналистов.

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Теги:
бордель, проституция, убийство, сестры Хачатурян, Лариса Тодика, Михаил Хачатурян, Аурелия Дундук, Москва, Приднестровье
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