Скрывавшийся в Молдове предполагаемый наркодилер был задержан на родине

Гражданин России, скрываясь около двух лет на чужбине, задумал приехать домой, но полиции стало об этом известно заблаговременно.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. В Молдове скрывался находившийся в международном розыске 32-летний житель Сочи.

Мужчину, по данным российских СМИ, подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Шокирующие кадры: в Кишиневе задержали двух предполагаемых наркоторговцев >>>

В розыск он был объявлен в 2016 году. Но выяснилось, что от правосудия он скрывался в Молдове.

Однако этим летом подозреваемый решил вернуться домой и был задержан российскими пограничниками в Адлере после пересечения границы с Абхазией.