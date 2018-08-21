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Медведь

Паника в Румынии: медведь 12 часов гулял по городу и пугал детей и взрослых

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Происшествия
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Опасный хищник заглядывал во дворы домов местных жителей, прогуливался по двору колледжа, держа в страхе жителей города.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. К панике в городе привело появление в румынском Меркуря-Чук медведя. Как пишут румынские СМИ, животное 21 августа гуляло по городу, заходило во дворы домов местных жителей и даже приблизилось к колледжу. 

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Ставшая кошмаром для местных жителей прогулка медведя продолжалась в общей сложности 12 часов. К счастью, обошлось без человеческих жертв, но в городе ряд служб был поднят по тревоге.

В течение длительного времени животное пытались выгнать в лес, но все попытки были безуспешными.

Субпрефект уезда Харджита Шандор Петреш заявил, что властям не удалось найти людей, которые бы успокоили зверя.

"В течение всей операции пытались выгнать медведя, вывести из города, но это не удалось никакими мирными методами. Животное вошло в несколько домашних хозяйств. Медведь убил и съел козу. Мы никак не могли от него избавиться", — пояснил Петреш. 

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Уточняется, что зверь нанес значительный материальных ущерб, сломал несколько заборов, а после попал во двор учебного заведения.

В итоге было принято решение ликвидировать животное. Его убили охотники во вторник около полудня. Единственный точный выстрел нанесли, когда удалось выгнать медведя в более тихое место.

Это не первый подобный эпизод в Румынии. В конце июля медведь напал на двух 27-летних мужчин в самом центре города Бэиле Тушнад. Обоих доставили в уездную больницу в Меркуря-Чук. За два дня до этого зверь вошел в детский центр размещения, где в тот момент находились порядка 50 ребят. Медведь преодолел две двери и разрушил кухню в поисках еды. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

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Теги:
медведь, страх, власти, люди, паника, город, Шандор Петреш, Меркуря-Чук, Румыния
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