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Рука в огне

Служитель церкви сжег жену в "дьявольской обители"

© AP Photo / Andres Kudacki
Происшествия
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Леденящий кровь случай стал достоянием общественности – злоумышленником оказался служитель церкви.

КИШИНЕВ, 21 авг – Sputnik. Страшная история произошла всего в полусотне километров от молдавской границы. Церковный певчий зверски убил свою супругу в коммуне Чёртешты уезда Яссы, сообщает румынская пресса. 

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Известно, что 51-летнего мужчину арестовали на 30 суток. Следствие утверждает, что сначала злоумышленник ударил 48-летнюю женщину битой. Когда та потеряла сознание, супруг облил ее бензином и поджег.

Жертва получила ожоги трети тела и ушла из жизни на второй день после случившегося. Однако шок вызывает то, что скончалась она не в больнице. После издевательств супруг бросил потерпевшую умирать на кровати.

Полицейским служащий церкви сказал, что разозлился на жену за то, что та злоупотребляла спиртными напитками.

Более того, вся эта страшная история случилась всего за две недели до свадьбы их дочери, которую супруги готовили вместе.

Примар (мэр) Чёртешт Алина Апостол рассказала, что все жители коммуны шокированы поступком служителя церкви, и никто не может объяснить такую жестокость.

"Это была нормальная семья, за мужчиной не замечалась жестокость. Они должны были выдать замуж дочь через две недели, уже разослали приглашения. Тот факт, что супруга пила – не причина поджигать ее. Это ужасно", — сказала Апостол.

По словам примара коммуны, некоторое время задержанный работал за границей.

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Теги:
служитель церкви, певчий, жестокость, жена, церковь, убийство, Чёртешты, Яссы, Румыния
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