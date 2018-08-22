Страшная авария с автобусом Кишинев-Затока: трое погибших и 12 пострадавших

Цепное ДТП произошло ночью в районе Штефан-Водэ; автобус, в котором находились пассажиры, врезался в трактор, двигавшийся по дороге с выключенными фарами, а потом произошло столкновение с легковушкой - в итоге: трое погибших и 12 пострадавших.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Страшная авария произошла ночью в Штефан-водском районе с участием автобуса, который вез туристов из Кишинева в Затоку на отдых, сообщила корреспонденту Sputnik глава пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД РМ Мариана Бециву.

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По ее словам, двигаясь по дороге с выключенными фарами, трактор стал причиной цепной аварии.

"В него врезался туристический автобус, в котором находились пассажиры. Далее произошло столкновение с легковым автомобилем марки Peugeot. В итоге — трое погибших и 12 пострадавших. Среди скончавшихся в результате аварии — водитель автомобиля Peugeot и женщина-пассажир, а также 31-летний мужчина, путешествовавший в рейсовом автобусе", — отметила Бециву.

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В больницу отвезли находившегося в тяжелом состоянии четырехлетнего ребенка, который находился в легковом авто, и 11 пассажиров автобуса в возрасте от 30 до 67 лет, среди который водители трактора и транспорта, направлявшегося в Затоку.

Кто является виновным в ДТП, решит полиция, которая работает на месте аварии.