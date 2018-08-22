23:08 22 Августа 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD16.75
  • RUB0.25
  • RON4.16
  • UAH0.60
Поиск
Самолет

Реакция пассажиров горящего самолета поразила сеть - что было в салоне

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
19110

Вылет одного из российских лайнеров едва не завершился трагедией из-за возгорания двигателя. Но общественность поразил не сам инцидент с двигателем, а то, как повели себя в этой ситуации пассажиры.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел из Уфы в Сочи рано утром, но ему пришлось вернуться из-за возгорания левого двигателя. 

Кадры с места крушения транспортника C-130 в США
© Ruptly .
В США транспортный самолет упал на автотрассу с оживленным движением

На борту находилось 204 пассажира. После аварийной посадки они спустились по резиновому аварийному трапу. Сообщается, что никто не пострадал.

Эту посадку лайнера с горящим двигателем заснял один из пассажиров. Получившееся видео с реакцией граждан поразило сеть. Казалось бы, — почти катастрофа и все должны были до смерти испугаться и молиться, но не тут-то было.

На видео слышно, как они спокойно переговариваются и даже смеются.

"Горим прямо, да? Хочешь видео?", — говорит автор ролика, в то время как на фоне кто-то засмеялся.

Другой невозмутимо отметил, что самолет летит вверх и полет продолжается. На что ему ответили более внимательные граждане, — "Нет, набираем амплитуду — на посадку идем".

Вот что сказал угонщик самолета в Сиэтле — последние слова перед крушением>>>

Затем автор видео обратился к другому пассажиру с вопросом: "Летать желание перепало, да? Чуть-чуть". А затем он пожелал мужчине приятного отпуска.

Эти невозмутимые граждане удивили, и в то же время восхитили и повеселили пользователей сети.

"Такое ощущение, что двигатель этим пассажирам не особенно и нужен! Хорошо то, что хорошо кончается", — отметил один из них.

Еще один комментирующий поразился спокойствию летящих в горящем самолете.

"Поведение россиян в экстремальных ситуациях, конечно, поражает. Сидят такие, рассуждают на отвлеченные темы и шутки шутят", — написал он.

"Всем режиссерам триллеров на заметку. Вот, какие диалоги в реальной жизни ведут русские пассажиры в горящем самолете"- подытожил другой пользователь.

Пассажиры рейса Кишинев-Рим молились, пока самолет шел на посадку>>>

В целом комментаторы похвалили смелых пассажиров за то, что они не паниковали, отметив, что "у оператора даже руки не тряслись".

С пассажирами рейса побеседовали психологи, а через несколько часов их отправили в пункт назначения резервным судном авиакомпании. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, некоторые отказались продолжать полет.

Следственно-оперативная группа и представитель Росавиации устанавливают обстоятельства произошедшего.

По теме

Самолет cделал экстренную посадку на автостраде - видео
Пилот направил самолет в дом, где находились его жена и сын
ЧП на борту: самолет посадили из-за пакетиков кокаина в животе пассажирки
В поле района Штефан-Водэ экстренно приземлился пассажирский самолет
Теги:
возгорание двигателя, вынужденная посадка, аварийная посадка, самолет, Сочи, Уфа, Россия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Аисты начали готовиться к отлету из Беларуси
    На взлет!

    Аисты начали собираться в многочисленные стаи на полях в Беларуси. Смотрите на видео, как птицы готовятся к отлету в теплые края.

  • Крепость Греми - архитектурный памятник XVI века
    Царская крепость

    Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки уникального исторического памятника – старинной крепости Греми в Кахети.

  • Виталий Габния
    "Ухожу, чтобы отстоять честь"

    Вице-президент Абхазии Виталий Габния заявил об отставке - причиной он назвал инцидент, произошедший в минувшие выходные.

  • Махбуба Мамедзаде
    Не просто Мария

    Модель из Баку заявляет, что вынуждена была сделать необычное объявление в "агентстве по торговле невинностью", чтобы обеспечить свое будущее.

  • Ереванский коньячный завод
    Оригинальный продукт

    Впервые за сто лет Армения может избавиться от контрафактного коньяка – заводам придется работать только на местном винограде.

  • Фишки казино
    Помощь другу

    В МВД Казахстана прокомментировали видео в соцсетях, на котором мужчина, похожий на начальника ДВД Атырауской области, играет в казино.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Наступление войск Степного фронта. Курская дуга. 31 июля 1943
Вехи ВОВ: Курская битва - сражение, изменившее ход мировой истории
Тюнинг в Молдове
"Тачка на прокачку" в Молдове: такому трактору позавидует даже Лукашенко
Авария Кишинев-Затока
Жуткое ДТП с участием автобуса Кишинев-Затока

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться