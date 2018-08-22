Реакция пассажиров горящего самолета поразила сеть - что было в салоне

Вылет одного из российских лайнеров едва не завершился трагедией из-за возгорания двигателя. Но общественность поразил не сам инцидент с двигателем, а то, как повели себя в этой ситуации пассажиры.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел из Уфы в Сочи рано утром, но ему пришлось вернуться из-за возгорания левого двигателя.

© Ruptly . В США транспортный самолет упал на автотрассу с оживленным движением

На борту находилось 204 пассажира. После аварийной посадки они спустились по резиновому аварийному трапу. Сообщается, что никто не пострадал.

Эту посадку лайнера с горящим двигателем заснял один из пассажиров. Получившееся видео с реакцией граждан поразило сеть. Казалось бы, — почти катастрофа и все должны были до смерти испугаться и молиться, но не тут-то было.

На видео слышно, как они спокойно переговариваются и даже смеются.

"Горим прямо, да? Хочешь видео?", — говорит автор ролика, в то время как на фоне кто-то засмеялся.

Другой невозмутимо отметил, что самолет летит вверх и полет продолжается. На что ему ответили более внимательные граждане, — "Нет, набираем амплитуду — на посадку идем".

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Затем автор видео обратился к другому пассажиру с вопросом: "Летать желание перепало, да? Чуть-чуть". А затем он пожелал мужчине приятного отпуска.

Эти невозмутимые граждане удивили, и в то же время восхитили и повеселили пользователей сети.

"Такое ощущение, что двигатель этим пассажирам не особенно и нужен! Хорошо то, что хорошо кончается", — отметил один из них.

Еще один комментирующий поразился спокойствию летящих в горящем самолете.

"Поведение россиян в экстремальных ситуациях, конечно, поражает. Сидят такие, рассуждают на отвлеченные темы и шутки шутят", — написал он.

"Всем режиссерам триллеров на заметку. Вот, какие диалоги в реальной жизни ведут русские пассажиры в горящем самолете"- подытожил другой пользователь.

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В целом комментаторы похвалили смелых пассажиров за то, что они не паниковали, отметив, что "у оператора даже руки не тряслись".

С пассажирами рейса побеседовали психологи, а через несколько часов их отправили в пункт назначения резервным судном авиакомпании. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, некоторые отказались продолжать полет.

Следственно-оперативная группа и представитель Росавиации устанавливают обстоятельства произошедшего.