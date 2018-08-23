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Мужчина с ножом

Теракт в Париже: мужчина бросился с ножом на людей

© Fotolia / Viacheslav Lakobchuk
Происшествия
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Ответственность за нападение неизвестного с ножом на людей в пригороде столицы Франции взяла на себя ИГ (запрещена в России).

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Два человека погибли, и один получил тяжелое ранение в четверг утром в Париже в результате нападения мужчины, вооруженного ножом.

Японская полиция
© REUTERS / Issei Kato
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Трагедия произошла в коммуне Трапп, входящей в черту французской столицы. На данный момент полиция в результате спецоперации ликвидировала злоумышленника, сообщают международные СМИ. Полицейская операция проходила на улице Камиллы Клодель. В настоящее время место происшествия остается оцепленным.

Что известно о нападавшем?

Уже известно, что нападавший находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции, — так называемый Fiché S. По информации телеканала БФМ-ТВ, нападавший — 1982 года рождения. Несколько лет назад он был осужден за оправдание терроризма.

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Нападая на людей с ножом, он выкрикивал агрессивные лозунги религиозного, исламистского содержания.

Была, правда, и другая версия происшествия — местные СМИ указывают, что на данный момент наиболее вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.

Задержание
© Photo : ФСБ РФ
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Но все вопросы отпали после того, как ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) — это заявление опубликовано на одном из сайтов, близких к террористам.

Что сказал глава МВД?

Глава МВД Франции Жерар Коллон выразил соболезнование родным погибших и пострадавшим. Также чиновник отметил быстроту реакции и мобильность сил правопорядка. Министр поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.

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"Мои первые мысли о жертвах и их близких. Я хочу приветствовать быстроту реакции и примерную мобилизацию наших сил правопорядка", — написал на своей странице Twitter французский министр.

Он отметил, что в настоящий момент ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Теги:
нож, теракт, жертвы, полиция, ИГ, Париж, Франция
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