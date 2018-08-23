Теракт в Париже: мужчина бросился с ножом на людей

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Два человека погибли, и один получил тяжелое ранение в четверг утром в Париже в результате нападения мужчины, вооруженного ножом.
Трагедия произошла в коммуне Трапп, входящей в черту французской столицы. На данный момент полиция в результате спецоперации ликвидировала злоумышленника, сообщают международные СМИ. Полицейская операция проходила на улице Камиллы Клодель. В настоящее время место происшествия остается оцепленным.
Что известно о нападавшем?
Уже известно, что нападавший находился в списке лиц, представляющих угрозу безопасности Франции, — так называемый Fiché S. По информации телеканала БФМ-ТВ, нападавший — 1982 года рождения. Несколько лет назад он был осужден за оправдание терроризма.
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Нападая на людей с ножом, он выкрикивал агрессивные лозунги религиозного, исламистского содержания.
Была, правда, и другая версия происшествия — местные СМИ указывают, что на данный момент наиболее вероятной причиной нападения считается бытовой конфликт.
Но все вопросы отпали после того, как ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) — это заявление опубликовано на одном из сайтов, близких к террористам.
Что сказал глава МВД?
Глава МВД Франции Жерар Коллон выразил соболезнование родным погибших и пострадавшим. Также чиновник отметил быстроту реакции и мобильность сил правопорядка. Министр поблагодарил сотрудников полиции за оперативность.
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"Мои первые мысли о жертвах и их близких. Я хочу приветствовать быстроту реакции и примерную мобилизацию наших сил правопорядка", — написал на своей странице Twitter французский министр.
Он отметил, что в настоящий момент ведется расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
⚠️[ALERTE] Opération de police en cours, rue Camille Claudel à #Trappes, merci de bien vouloir éviter le secteur et de respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/6z7Q8u9mrZ— Police Nationale 78 (@PoliceNat78) 23 августа 2018 г.