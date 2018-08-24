Гражданин Молдовы вез на Украину старинные монеты и наркотики

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Гражданин Молдовы направлялся на Украину с мариуханой, экстази и антиквариатом, но пограничники соседней страны помешали ему пересечь границу.

Как сообщают украинские СМИ, инцидент произошел на КПП Кучурган — Первомайск. Нарушитель закона путешествовал пассажиром на автомобиле с французскими номерами.

Видеофакт: Молдова в апреле — не страна, а марихуановый рай >>>

Во время осмотра ручной клади среди личных вещей мужчины была найдена марихуана. Наркотик пытались скрыть частями, в четырех бумажных свертках — в кошельке и в декоративных боксерских перчатках-украшениях на зеркале заднего вида автомобиля

Также у мужчины нашли таблетку экстази и шесть монет, отчеканенных в период с 1853 по 1866 год.