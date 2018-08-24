Названа причина пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался с возгорания светодиодного светильника, который залила талая вода с крыши. Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным, пишет РИА Новости.

Причину удалось установить в результате экспертизы электрооборудования.

Следствие изучило несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторов. Поскольку предоставленные на анализ образцы пострадали, точного ответа на вопрос, что именно повредило провода — электродуга или пламя пожара, — нет. Но косвенные признаки указали на то самое место, которое изначально считалось очагом возгорания, — детский "сухой" бассейн.

Как отмечается, у большей части электропроводов было занижено сечение в сравнении с расчетным на десять-двадцать процентов, но их списали на брак. При этом, по словам экспертов, "монтаж и подключение делали не по проекту, а случайным образом".

Трагедия в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

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Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.

Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.