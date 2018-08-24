Он едва не умер за рулем, но скончался, позвонив в службу спасения 112

Мужчину не смогли спасти, но возможной гибели избежали ни в чем не повинные люди.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Возможно, лишь случайность спасла людей на оживленной улице в румынских Яссах — но это стоило жизни жителю Молдовы. Водитель грузовика, уроженец РМ, скончался на обочине дороги, едва успев остановить свой многотонный автомобиль.

По сообщению властей города Яссы, в службу 112 позвонил мужчина, которому стало плохо в то время, когда он вел машину по улице К. А. Росетти. Водитель сумел остановиться на обочине и даже успел позвонить в службу спасения.

Мужчина потерял сознание уже во время звонка, и диалог с врачами по телефону продолжил случайный прохожий, который увидел, что человеку плохо. Однако прибывший экипаж "скорой помощи" не сумел спасти 53-летнего мужчину. Врачи проводили реанимационные мероприятия в течение целого часа, но спасатели оказались бессильны.

По словам врачей, мужчина мог скончаться за рулем, и лишь чудом успел остановить машину. Неуправляемый грузовик на городской улице мог, в свою очередь, стать причиной ДТП и еще не одной трагедии.