Трагедия в Финляндии: автобус упал с моста на рельсы

Рейсовый автобус упал на пути, в результате железнодорожное движение остановлено, а количество жертв увеличивается.

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Автобус рухнул в пятницу с моста на железнодорожные пути в Куопио. Об этом сообщила полиция Финляндии.

"Согласно последней информации, число погибших в результате падения автобуса в Куопио увеличилось до четырех. Двадцать находившихся внутри пассажиров направлены на осмотр в Университетский госпиталь Куопио", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

На данный момент известно, около трех часов дня (время совпадает с кишиневским) в результате технической неисправности автобус опрокинулся с моста на железнодорожные пути. Первоначально сообщалось о троих погибших и троих пострадавших.

Премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля выразил соболезнования родственникам погибших.

"Печальные новости из Куопио. Соболезнования родственникам погибших и раненых. Проводятся работы по ликвидации последствий аварии", — говорится в аккаунте премьера в Twitter.

По информации газеты "Илта-саномат", у автобуса отказали тормоза, а в ДТП оказались вовлечены еще пять автомобилей. В районе места происшествия остановлено железнодорожное движение.