Медведь гулял по отелю, вдохновившему Кинга на создание романа

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Необычный случай произошел в Колорадо. Большой медведь запечатлен, блуждающим по фойе отеля, вдохновшего Стивена Кинга на создание романа "Сияние", пишет Daily Mail.

Снять на видео зверя смог работник отеля, находившийся у стойки регистрации. На кадрах видно, как животное стоит в вестибюле отеля, забирается на стол и внимательно смотрит на работника гостиницы, прежде чем уйти.

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Вице-президент отеля Рид Роули рассказал, что 300 гостей крепко спали в тот момент, когда медведю удалось открыть дверь и перелезть через мебель. Он пояснил, что никакого ущерба отелю зверь не нанес.

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Писатель Стивен Кинг написал роман "Сияние" после того, как поздней осенью побывал в этом отеле со своей женой. Гостиница находится всего в 10 минутах езды от национального парка США Рокки-Маунтин.