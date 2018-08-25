"Мертвое волнение" губит туристов: пляжи Болгарии, Украины и Румынии закрывают

Молдавским туристам на заметку: отдыхающих в Болгарии, Румынии и Украине поджидает опасность - так называемое "мертвое волнение" провоцирует гибель купающихся в Черном море.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Власти Болгарии, Румынии и Украины временно запретили купание на некоторых пляжах черноморского побережья.

Красный флаг, запрещающий купание, поднят вдоль части побережий указанных трех стран. Эти меры предприняты в связи с опасным подводным течением, также известным как "мертвое волнение".

Спасатели предупреждают: опасность "мертвого волнения" заключается в том, что его нельзя предсказать, а выбраться из потока практически невозможно. "Мертвое волнение", известное как "тягун", наблюдается и в других странах, которые омываются Черным морем.

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В местах возможного появления опасного течения спасатели рекомендуют отдыхающим не заходить в воду глубже, чем на метр. Детей же не следует пускать туда, где волны поднимаются выше колен. А лучше вообще отказаться от морского купания и провести время в бассейне.

"Мертвое волнение" — одно из самых опасных прибрежных течений. Самое страшное то, что это течение от берега. Такое явление также называется "отбойным течением" или "тягуном". Оно появляется в результате мощного оттока воды на небольшом участке. Как правило, у песчаных пляжей, там, где есть мели. Между этими мелями и образуется тягун. Причем "мертвое волнение" может быть даже при слабой волне. Ширина отбойного течения обычно невелика — несколько десятков метров. Однако человек, попавший в эту ловушку, не может просто так выбраться на сушу.

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Мощь течения такова, что даже сильного пловца быстро уносит в море. Если человек начнет паниковать, ему может грозить гибель. На глаз "тягун" можно определить по нескольким признакам: в этом месте волны кажутся ниже, а поверхность воды спокойней, чем рядом. Вода иногда меняет своей цвет, приобретая коричневые оттенки (это из-за поднимаемого со дна песка), на поверхности образуется пена.

Обычно "мертвое волнение" появляется в Черном море у берегов Болгарии в августе, когда начинает дуть ветер, который поднимает волну.