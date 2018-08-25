Кадры настоящего апокалипсиса: туристов из Молдовы известили об опасности

Вот что на Сицилии страшнее мафии: смотрите на видео, как столпы пепла вулкана Этна устремляются ввысь, а лава течет прямо под ногами.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. В Сети появилось видео извержения вулкана Этна на Сицилии в ночь на 24 августа.

Легендарный вулкан более суток назад выбросил в атмосферу лаву и столбы пепла.

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Специалисты итальянского Национального института геофизики и вулканологии утверждают, что Этна проснулся в июле, а сейчас вступил в более активную фазу, извергая лаву на высоту более 150 метров.

Власти решили пока не эвакуировать местных жителей.