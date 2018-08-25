СМИ: автобус разбился в Болгарии, не менее 15 погибших

Страшная авария случилась в Болгарии - полтора десятка человек лишились жизни, несколько пострадавших в критическом состоянии.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Автобус перевернулся в Болгарии рядом с Искырским ущельем. В результате погибли не менее 15 человек, пишет Sofia Globe.

По информации источника, водитель автобуса потерял управление, из-за этого автобус съехал с дороги и перевернулся. Предположительно, транспортное средство столкнулось еще с несколькими автомобилями.

На место трагедии прибыли кареты скорой помощи, которые доставили пострадавших в медучреждения. Некоторые из травмированных находятся в критическом состоянии. Общее количество пострадавших — 27 человек.

По информации местной прессы, в районе катастрофы была сильная буря и очень слабая видимость. Возможно, это и стало причиной трагического происшествия.

Премьер-министр страны Бойко Борисов заявил, что 27 августа в стране будет объявлен траур.