В ананасах нашли "начинку" из кокаина

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Национальная полиция Испании в ходе проверки одного из оптовых складов под Мадридом нашла порядка семидесяти килограммов наркотиков внутри ананасов.
Известно, что кокаин поместили внутрь вычищенных фруктов.
В ходе операции задержаны семеро человек. Трое из них пойманы в Мадриде, а еще четверо — в Барселоне.
Испанские правоохранители подсчитали, что в каждом найденном ананасе находилось от 800 граммов до килограмма чистого кокаина. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 67 килограмм.
Чтобы найти весь кокаин, полицейские вскрыли целую партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.