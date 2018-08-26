В ананасах нашли "начинку" из кокаина

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Национальная полиция Испании в ходе проверки одного из оптовых складов под Мадридом нашла порядка семидесяти килограммов наркотиков внутри ананасов.

© Sputnik / Максим Богодвид Сколько лет дают в Молдове за ввоз наркотиков из Франции

Известно, что кокаин поместили внутрь вычищенных фруктов.

В ходе операции задержаны семеро человек. Трое из них пойманы в Мадриде, а еще четверо — в Барселоне.

Испанские правоохранители подсчитали, что в каждом найденном ананасе находилось от 800 граммов до килограмма чистого кокаина. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 67 килограмм.

Чтобы найти весь кокаин, полицейские вскрыли целую партию ананасов, доставленных из Коста-Рики через Португалию.