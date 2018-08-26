Массовая стрельба в США: несколько погибших

В американском штате Флорида в результате стрельбы погибли не менее четырех человек, еще больше пострадавших.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter офиса шерифа.

"Массовая стрельба в (районе) Джексонвилл-лэндинг. Держитесь очень далеко от данного района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", — сообщил офис шерифа.

​Подробности в данный момент неизвестны.

СМИ сообщают, что в результате случившегося не менее четырех человек погибли, а 11 ранены.