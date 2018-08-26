Массовая стрельба в США: несколько погибших

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Стрельба произошла в городе Джексонвилл в американском штате Флорида. Об этом в воскресенье сообщили в Twitter офиса шерифа.
"Массовая стрельба в (районе) Джексонвилл-лэндинг. Держитесь очень далеко от данного района. Район в настоящее время небезопасен. Держитесь подальше", — сообщил офис шерифа.
Multiple fatalities at the scene, many transported. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.
Подробности в данный момент неизвестны.
СМИ сообщают, что в результате случившегося не менее четырех человек погибли, а 11 ранены.