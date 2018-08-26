Устроивший стрельбу во Флориде мертв

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Устроивший в воскресенье стрельбу в развлекательном комплексе Jacksonville Landing ликвидирован, сообщили в Twitter офиса шерифа.

"Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв. На данный момент неизвестно, есть ли другой подозреваемый. Мы ведем расследование", — говорится в сообщении.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.

​Ранее офис шерифа сообщил о массовой стрельбе в городе Джексонвилл в американском штате Флорида.

По информации американских СМИ, в результате случившегося не менее четырех человек погибли, а 11 ранены.