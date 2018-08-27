Водитель из Молдовы сбил в Румынии целую семью

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В понедельник около населенного пункта Бэдяна румынского уезда Васлуй произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, включая четырехлетнюю девочку, передают румынские СМИ.
Сообщается, что авария произошла по вине водителя из Республики Молдова.
Гражданин Молдовы в возрасте 43 лет находился в автомобиле с 45-летней женщиной и ее 20-летней дочерью.
В какой-то момент водитель начал хаотично двигаться по дороге, выехав на встречную полосу, где и сбил семью из Ясс. Это была молодая супружеская пара и их четырехлетняя дочь. Они находились на обочине трассы.
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Граждане Румынии остановились в своем авто марки Opel Astra, так как девочка попросилась в туалет. Едва они вышли из транспортного средства, как их сбили.
Больше всего пострадал 32-летний мужчина, его отбросило в сторону от дороги. Травмы получили его супруга и дочь. Им чудом удалось избежать смерти под колесами неуправляемого автомобиля.
Всех пострадавших доставили в больницу в Бырлад. Водитель Opel Astra был госпитализирован в состоянии комы. Врачи пытаются стабилизировать его состояние, чтобы срочно доставить в Яссы.
Полиция расследует обстоятельства и причины аварии.